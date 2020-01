Stanislav Lobotka aspetta il Napoli, lo guarda in tv e non pensa ad altro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista slovacco del Celta Vigo avrebbe detto no a un'offerta molto importante del West Ham. La proposta del club inglese era più convincente per la società (ben 22 milioni di euro, il Napoli deve arrivare ancora a 20), ma il giocatore non vuole sentire ragioni e ha scelto il proprio futuro.