Lotito: "Inzaghi alla Juventus? Non lo so, questo lo vedremo..."

"Inzaghi va alla Juventus? Non lo so, questo lo vedremo...". E' l'unica battuta rilasciata da Claudio Lotito, presidente della Lazio, in merito al futuro di Simone Inzaghi al termine dell'evento 'Il calcio che amiamo' che ha coinvolto anche il Pontefice Francesco.

Ieri il primo incontro a Formello - Nella giornata di ieri, a Formello c'è stato un primo summit tra le parti: Lotito ha proposto a Inzaghi un contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione, ma il tecnico non ha dato risposta. In attesa di comprendere come si comporrà il domino delle panchine nei prossimi giorni.