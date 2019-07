Lotito: "Mai detto che Milinkovic partirà. Dobbiamo essere punto d'arrivo"

Nell'intervista a Lazio Style Radio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito è tornato a parlare nuovamente del futuro di Sergej Milinkovic-Savic: "Io non ho detto che partirà. Potrebbe accadere che domani, per coltivare una giusta crescita personale, possa avere l’aspettativa di andare in club più importante. Ecco perché dobbiamo approdare tra i club più importanti a livello europeo, proprio perché dobbiamo rappresentare un punto d’arrivo".