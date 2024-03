Lotito: "Oggi si può scrivere la storia della Lazio. Dossieraggio? Mio nome fa audience"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dalla sfida contro il Bayern Monaco, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "Oggi andrà in scena una pagina importante della storia sportiva della Lazio, vogliamo ricompensare l'affetto e la passione che tutti i giorni mostrano i nostri tifosi. Spero che la squadra scenda in campo con la giusta ferocia agonistica per dare soddisfazione ai tifosi e per scrivere una pagina importante della storia della Lazio".

Cosa vuole dirci sulla vicenda dossieraggio?

"La Lazio non c'entra nulla in tutta questa vicenda. E nemmeno io c'entro. Oggi ho fatto un comunicato ufficiale per diffidare da utilizzare il mio nome in questa vicenda: lo usano perché faccio audience, ma non ho nemmeno la conoscenza dei fatti. Sono stato chiamato per sapere se conoscessi alcune persone presenti in questa vicenda. Ma non sono a conoscenza di nulla, né ho mai trattato nulla. Il primo che accosta il mio nome a questa vicenda subirà le conseguenze preposte dalla legge".

Questo il comunicato sulla vicenda diffuso quest'oggi da Claudio Lotito attraverso l'agenzia di stampa 'Adnkronos': "Comprendo che l’escalation mediatica, concernente le attività della procura di Perugia, abbia innescato una caccia allo scoop. Sono tuttavia completamente estraneo alle dichiarazioni che mi verrebbero attribuite su tutti i mezzi di comunicazione, anche per bocca dell’avvocato Gian Michele Gentile, essendo io tra l’altro all’estero per sostenere, come mio dovere, la Lazio in corsa per la qualificazione in Champions League. Pertanto diffido chiunque a diffondere con ogni mezzo dichiarazioni delle quali non sia stata da me preventivamente confermata la paternità".