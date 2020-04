Lotito: "Se lavorano nelle fabbriche, perché non ci si può allenare in totale sicurezza?"

vedi letture

Claudio Lotito a favore della ripresa degli allenamenti. Attualmente vietati dal Governo fino al prossimo 13 aprile, quello delle sedute è argomento di grande discussione in Serie A e la Lazio, da questo punto di vista, ha una posizione piuttosto chiara: "L'allenamento è un atto lavorativo. Perché se lavorano nelle fabbriche, un calciatore non può svolgere il proprio compito in condizione di totale sicurezza? Comunque mi auguro che adesso la situazione migliori e mi aspetto che si torni presto in campo, sempre nel massimo rispetto dei protocolli. Il centro sportivo della Lazio, che è uno dei più grandi d'Italia, ha il personale idoneo per poter proseguire la propria attività".

Clicca qui per l'intervista integrale rilasciata da Claudio Lotito