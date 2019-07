Lotito: "Tare avrebbe avuto meno soddisfazioni se fosse andato al Milan"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto a Lazio Style Radio toccando vari temi fra i quali anche quello relativo al mercato: "Se Tare fosse andato al Milan, avrebbe avuto una remunerazione migliore, ma minori soddisfazioni. Milinkovic? Io non ho detto che partirà. Potrebbe accadere che domani, per coltivare una giusta crescita personale, possa avere l’aspettativa di andare in club più importante. Ecco perché dobbiamo approdare tra i club più importanti a livello europeo, proprio perché dobbiamo rappresentare un punto d’arrivo. La Supercoppa? Se giochiamo all’estero, abbiamo un ammontare importante. Se non vogliono che andiamo fuori, siamo disponibili a giocare anche a Roma, ma con lo stesso importo che ci deve essere dato”.