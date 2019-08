Lozano e almeno un altro top player. Al Napoli mancano le ciliegine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il grosso del mercato secondario, quello fatto dei cosiddetti elementi utili e funzionali alla rosa, in alcuni casi - vedi Di Lorenzo ed Elmas - potenzialmente anche piuttosto intriganti per età e potenziale, adesso il Napoli prova a dare una netta accelerazione al proprio mercato. Ormai l'interesse dei partenopei per Hirving Lozano, esterno messicano tutto velocità e qualità che gioca nel PSV Eindhoven, è di dominio pubblico, ed il ds Giuntoli sta provando a serrare le fila per regalare ad Ancelotti un giocatore da lui pubblicamente già lodato. "Ho minacciato De Laurentiis per Lozano!", scherzava il tecnico di Reggiolo, che in cuor suo sogna anche James Rodriguez. Da sogno, il colombiano sta rischiando di trasformarsi in un incubo, per di più se ci si aggiunge che il corteggiamento del Napoli va ormai avanti da tempo immemore, per quanto corre il mercato moderno. E neanche la tanto sbandierata amicizia con il super-procuratore Mendes ancora è riuscita a smuovere le paludose acque che separano le posizioni sul tema di ADL e Florentino Perez. In più, ci sarebbe anche la possibilità di regalare un altro attaccante centrale ad Ancelotti, nonostante l'allenatore abbia apertamente difeso il tanto criticato Milik in queste prime uscite, dichiarando che "sa che sarà uno dei centravanti del Napoli". Uno dei, appunto: nel capoluogo campano ad oggi sembra tutt'altro che un'eresia pensare ad un profilo di alto livello, una punta di qualità. Si sono fatti addirittura i nomi di sgambetti eccellenti - o presunti tali - come quelli di Icardi e Dzeko, anche se probabilmente Giuntoli guarda altrove. Due o tre che siano, il Napoli è pronto a mettere la marcia per intraprendere a piena velocità il sentiero degli acquisti.