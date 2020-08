Luca Vignali e Giulio Maggiore, gli enfant du pays eroi della promozione

Ci sono due giocatori che più di ogni altro dello Spezia questa sera festeggeranno la promozione in A. Si tratta di due ragazzi nati e cresciuti a muscoli e Spezia: Luca Vignali, terzino classe ‘96, e Giulio Maggiore, centrocampista classe ‘98. Il primo nato proprio nella città ligure e da sempre dal 2005 a oggi) con la maglia bianca addosso, esclusa una breve parentesi alla Reggiana. E poco importa se in questa stagione ha trovato poco spazio. Il secondo è nato a Genova, ma fin da subito si è trasferito nel Golfo dei Poeti vestendo per la prima volta la maglia bianca nel lontanissimo 2004 e restando fedele a quei colori nonostante qualche parentesi qui e là – DLF, Canaletto e anche Milan – prima di prendere in mano il centrocampo ligure con il piglio del veterano. Una maturità rara per un ragazzo così giovane, che per fare la maturità assieme ai compagni e non scontentare i genitori rinunciò ai Mondiali U20 nel 2017. Due ragazzi di Spezia, con lo Spezia nel cuore, che questa sera festeggeranno qualcosa che forse solo nei loro sogni avevano immaginato di realizzare.