Lucescu: "Juventus superiore alla Dinamo, successo meritato. Il gol al 46' ha cambiato tutto"

Il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, ha commentato il ko dei suoi contro la Juventus nella partita d'esordio di Champions League: "Ha vinto la squadra più forte e d'esperienza. Tecnicamente sono di un altro livello. Abbiamo commesso due errori per mancanza d'esperienza. Avremmo forse meritato alla fine di segnare un gol ma in generale la Juventus è stata superiore e il loro successo meritato. Sono comunque soddisfatto per la nostra prestazione, ovviamente non sono contento per il nostro errore al 46'. Dopo il gol subito è cambiato tutto. Dobbiamo adesso focalizzarci al prossimo impegno di campionato e al Ferencvaros. Juventus e Barcellona sono squadre di livello superiore. Dobbiamo fare esperienza, è importante per questa squadra giovane. La nostra organizzazione di gioco mi ha dato buone sensazioni per il futuro".