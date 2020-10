Lucescu sfida il suo allievo Pirlo: "Non sono sorpreso di vederlo sulla panchina della Juve"

Andrea Pirlo sarà come Pep Guardiola o Zinedine Zidane. Parola di Mircea Lucescu, oggi tecnico della Dinamo Kiev avversaria proprio della Juventus in Champions League, ma grande conoscitore del nostro calcio e soprattutto allenatore che ha lanciato il Maestro a Brescia. “Quando lo feci giocare in Coppa Anglo-italiana - rivela a Tuttosport - Luzardi mi chiese perché avessi fatto giocare quel ragazzino di nome Andrea. Gli dissi che Pirlo sarebbe diventato un grande giocatore, lui non credevo”.

Quando si accorse di avere un futuro fuoriclasse?

“Anche prima. In allenamento faceva cose che ho visto fare solo ai campioni. Lui e Baronio erano i miei pupilli ed erano inseparabili: non mi sorprende che lo abbia scelto come vice”.

Sorpreso di vederlo alla Juve?

“Ho sempre saputo che sarebbe diventato un allenatore, quindi no. Se non era quest’anno sarebbe stato il prossimo. Guardiola? Può diventarlo e glielo auguro”.