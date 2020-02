vedi letture

Ludogorets, Vrba: "Il Coronavirus non è preso abbastanza sul serio in Italia"

Ai microfoni del sito ufficiale del club, Pavel Vrba, tecnico del Ludogorets, analizza i temi della sfida alla squadra bulgara di domani: "Domani mi aspetto uno scontro molto difficile contro una delle migliori squadre d'Italia e d'Europa. Sappiamo che il risultato del primo incontro in Bulgaria non è positivo, ma penso che segnando un gol la partita diventerebbe molto interessante. una gara diversa rispetto a quella di Razgrad. Prima di tutto perché giocheremo senza pubblico; secondo perché l'Inter ha un vantaggio. Non so quanto conterà che non hanno giocato domenica".

Sull'allarme Coronavirus: "Non sono un medico né specialista in questo settore, quindi non posso esprimere un parere in generale. Ma guardando la situazione a Milano, dico che gli italiani non prendono questo problema seriamente come succede in Bulgaria".