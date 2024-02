Luis Alberto carica la Lazio: "In Champions bisogna avere la testa libera e personalità"

vedi letture

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video prima del match casalingo contro il Bayern Monaco valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sarri ha detto che non sei il suo trequartista ideale: cosa sei?

"Lui preferisce un trequartista più d'inserimento. E' più una domanda per lui, non per me. Io sono sempre stato un trequartista puro, dipende da cosa chiede l'allenatore".

Cosa ti chiede?

"Mi chiede un altro lavoro, più a centrocampo e con meno liberta. C'è più sacrificio rispetto a un trequartista puro, mi chiede altre cose".

Immobile ha detto che dovete essere folli.

"Si dice per non avere paura. In Champions bisogna avere la testa libera. Il Bayer Leverkusen ha giocato con un altro modulo e sono in momento di fiducia incredibile. Dobbiamo giocare la nostra partita, senza paura. Sappiamo che è difficile, sarà una partita di sacrifico e compattezza, perché loro con i giocatori che hanno possono fare male se gli lasci spazio".

La partita riassunta in una parola?

"Personalità soprattutto oggi".