Luis Alberto e la rabbia per gli stipendi del lockdown: i tifosi lo criticano. Arriva la multa?

Di solito in campo incanta e rende felici i tifosi con le sue magie palla al piede. Sceglie sempre il tempo giusto per fornire l'ultimo passaggio, mentre ieri Luis Alberto non l'ha fatto. E con un'infelice polemica, in un momento delicatissimo per la Lazio, ha macchiato la giornata di festa per l'inaugurazione del nuovo aereo del club. A rovinare il venerdì, il suo sfogo rabbioso. Il 10 spagnolo prima su Instagram ha mandato un messaggio da decifrare ("Tutto molto bello… ma quando ci preoccupiamo di quello che c’è dentro? Apparenza"), entrando poi nello specifico in una diretta su Twitch: "L'aereo? L’ho visto, ma lo abbiamo pagato noi. Comprano cose, spendono soldi ma non ci pagano". Un attacco diretto, senza doppie interpretazioni.

La rabbia di Luis Alberto ha radici passate ed è relativa al mancato pagamento degli stipendi arretrati di marzo e aprile. I due mesi di lockdown totale. Molte società hanno trovato un'intesa con i rispettivi spogliatoi per evitare il saldo in un momento economicamente disastroso, compresa la Lazio, che nell'ultimo bilancio aveva comunicato ufficialmente di aver raggiunto un patto con i giocatori: «Il costo del personale - si legge - è diminuito per le rinunce di due mensilità da parte dei tesserati». Dell'accordo però non fa parte Luis Alberto, così come altri calciatori. L'ex Siviglia è da tempo irritato e ora si spiegano le sue esultanze polemiche dopo ogni rete. Di certo la società non è felice, anzi, è infuriata per l'uscita pubblica del proprio centrocampista, che lo scorso settembre aveva anche rinnovato il proprio contratto. In più sono giorni delicati, con una doppia inchiesta in corso sui tamponi, e ci voleva unità nel mondo biancoceleste, non una frattura interna. Ecco che quindi potrebbe arrivare una multa per il 10 andaluso.

Amareggiati anche i tifosi, che sui social non hanno risparmiato di critiche Luis Alberto. "Ha sbagliato il tempo, adesso bisogna essere tutti compatti". "Ora non può dire certe cose". Oppure "deve essere ceduto, è inaccettabile quanto detto". E poi ancora tanti altri commenti contro il mago andaluso: "Se non sta bene, quella è la porta, nessuno li obbliga a restare". "Può avere tutte le ragioni del mondo ma i panni sporchi si lavano in casa".