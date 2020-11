Lotito compra un aereo per la Lazio, L. Alberto polemizza: "E noi quando veniamo pagati?"

"Il nuovo aereo della Lazio? Sì, ma lo dobbiamo pagare noi. Comprano cose, ma non ci pagano". Sta facendo discutere, a Roma e non solo, l'ultimo sfogo su Twitch di Luis Alberto , fantasista della Lazio che durante una diretta sulla piattaforma per gamer si è lasciato sfuggire una battuta sul nuovo aereo privato del club biancoceleste .