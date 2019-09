© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga intervista a Romelu Lukaku sulle colonne di Rolling Stone, tra i passaggi c'è anche quello relativo al claim della stagione nerazzurra Not For Everyone. "Io vado bene per tutti: lo slogan però è perfetto per questo club, i tifosi sono fedeli, non è fa tutti. Il tifo per questi colori si tramanda di generazione, lo stadio è pieno ed è bellissimo far parte di questo, di un club amato in modo sincero dalla propria gente".