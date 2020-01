Lukaku dominante al San Paolo, ma il Napoli c'è: 2-1 Inter al 45esimo

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita divertente. Tanti spazi a disposizione per entrambe le squadre ma un'Inter certamente più cinica. Che al San Paolo, nel posticipo della 18esima giornata di Serie A, è meritatamente in vantaggio 2-1.

La squadra di Antonio Conte al duplice fischio è di nuovo in vetta alla classifica. Il merito è tutto di Romelu Lukaku, vero e proprio mattatore di questa prima frazione. Dieci gol nelle nove gare di campionato disputate in trasferta dal centravanti belga, che ha sfruttato due errori dei padroni di casa (più evidente il secondo) per decidere il primo tempo. La rete che ha sbloccato il match è stata realizzata al 14esimo: è nata da uno scivolone di Di Lorenzo e si è sviluppata con un azione personale dell'ex Manchester United, che dopo 60 metri palla al piede ha avuto la lucidità di far fuori Hysaj con un doppio passo e di battere Meret con un tiro potente e preciso, che ha colpito il palo interno primo di finire in fondo al sacco. La seconda rete è stata invece una conclusione tutta potenza, un tiro scagliato a 111 km/h sui guantoni di Meret che il portiere del Napoli non è riuscito a intercettare.

Non una brutta partita quella dei padroni di casa, con Insigne croce e delizia di una squadra vivace ma imprecisa. I ragazzi di Gattuso hanno avuto il merito di non abbattersi anche dopo lo 0-2 e di rientrare negli spogliatoi con uno svantaggio dimezzato grazie al decimo gol in questa stagione da Arkadiusz Milik, bravo al 39esimo a capitalizzare una bella azione sull'asse Zielinski-Callejon.

