Lukaku: "Futuro ancora all'Inter? Vedremo, c'è solo da prendere una decisione..."

Nel corso della serie 'All for One' di 'Prime Video' dedicata alla nazionale di calcio belga, il centravanti Romelu Lukaku ha parlato del suo ritorno all'Inter, un trasferimento in prestito avvenuto un anno dopo il suo passaggio al Chelsea per oltre 100 milioni di euro: "Sono stato bene al Chelsea la scorsa stagione, ma sapevo che se non fosse andata bene avevo ancora l'Inter. Quando ho firmato di nuovo sapevo che il mio posto era qui. Prendo questo club sul serio. Voglio fare del mio meglio. Essere incoraggiato è la cosa migliore che ci sia. Futuro qui? Vedremo, io vivo giorno per giorno. Non mi sento sotto pressione, c’è solo da prendere una decisione. Tutto qui”.