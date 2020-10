Lukaku la sblocca a inizio secondo tempo. Inter-'Gladbach è 1-0 al 49esimo

Inter subito avanti a inizio secondo tempo contro il Borussia Moenchengladbach col solito Romelu Lukaku: straordinaria palla profonda di Vidal per il neo entrato Lautaro che di testa da posizione defilata non trova la porta. D'Ambrosio però ci crede, tiene il pallone in campo e lo rimette in mezzo trovando, dopo un batti e ribatti, il piedone del belga che da pochi passi firma l'1-0 dopo 49'.