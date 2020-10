Lukaku miglior giocatore dell'Europa League: "Quest'anno faremo ancora meglio"

vedi letture

Appena premiato come miglior giocatore dell'ultima Europa League, Romelu Lukaku commenta così il ricoonoscimento: "Prima di tutto, voglio ringraziare Dio per avermi portato qui e per far sì che possa fare il lavoro che ho sempre sognato sin da bambino. Faccio i complimenti al Siviglia che ha vinto, ringrazio mia madre, mio fratello e tutti quelli che mi aiutano. Voglio ringraziare Conte e lo staff, tutti all'Inter, dal presidente a tutti quelli che lavorano in società. Ma soprattutto voglio ringraziare i miei compagni di squadra, sono come la mia famiglia: arrivo ad allenarmi sempre col sorriso e mi spronano sempre. Spero che faremo ancora meglio dell'anno scorso e che otterremo grandi successi insieme".