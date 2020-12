Lukaku prima, Hakimi poi: 2-0 dell'Inter al Bologna a fine primo tempo

Inter saldamente in vantaggio al termine del primo tempo a San Siro, contro il Bologna, grazie a un gol di Lukaku al quarto d'ora. Il belga con il sinistro ha siglato l'uno a zero dopo un corpo a corpo con Tomiyasu, incapace di contenere l'avversari. Gli uomini di Conte si fanno preferire in fase di impostazione, trovando buone geometrie e anche un discreto contatto con la porta del Bologna. Così Handanovic deve solo stoppare tiri dalla distanza, in ordinaria amministrazione, mentre Skorupski esce su Lukaku lanciato a rete, con il rischio del raddoppio palpabile.

Sono le prove generali del gol che arriva a un minuto dalla fine del primo tempo. Brozovic inventa perfettamente per Hakimi, imbucandolo verso la porta: il marocchino detta il passaggio e, davanti a Skorupski, non sbaglia con il sinistro. Due a zero a fine primo tempo e Conte può sorridere.