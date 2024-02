Lukaku sfiderà l'Inter, De Rossi: "A me basterebbe giocasse come contro il Cagliari"

Che partita ti aspetti domani da Lukaku? E' una delle domande poste a Daniele De Rossi, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro l'Inter - gara valida per la 24esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Cerco di scindere l'aspetto emotivo da quello calcistico. Devo parlare al cuore dei giocatori, a me basterebbe che facesse la stessa partita fatta col Cagliari. Mi è piaciuto tantissimo lunedì. Un po' di emozione la saprà gestire, non ha più 20 anni".

Sulle difficoltà contro le big riscontrate dalla Roma in questi mesi, questo il pensiero di De Rossi: "La casualità non esiste. Mi stai chiedendo di commentare scontri diretti che non ho preparato io. Poi ci sono dei numeri che parlano. Vediamo come andiamo domani e se ci saranno ancora queste problematiche. Quando giochi contro squadre forti ci sta perdere o faticare. Delle volte dei livelli in campo parlano. Inter, Milan e Juve sono tanto forti. Per quanto riguarda noi sto cercando di far partire un percorso che non so quanto durerà, ma devono capire che siamo una squadra forte. Problema di approccio? C'è chi ha giocato col Manchester, chi ha vinto un Europeo, chi la Coppa America, sarebbe offensivo dire che i nostri giocatori hanno problema di testa contro le grandi. Negli scontri diretti è un braccio di ferro, ma la testa dei giocatori non è un problema sennò non avrebbero ottenuto certi risultati".

