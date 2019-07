Lyanco out, ansia Baselli: Mazzarri ha già la coperta corta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Era una delle primissime preoccupazioni di Walter Mazzarri: dover affrettare la preparazione, visto il pochissimo tempo a disposizione prima dell’esordio in gara ufficiale, avrebbe aumentato il rischio infortuni. Già si sono messe di mezzo le nazionali, con tanti granata ancora in giro per il mondo. Lukic è arrivato a Bormio soltanto da un paio di giorni, Rincon tornerà tra una settimana circa, Aina deve ancora iniziare le ferie perché la sua Nigeria continua ad andare avanti in coppa d’Africa (stasera la semifinale contro l’Algeria, poi in ogni caso ci sarà ancora la finalissima o la finalina per il terzo-quarto posto), Bonifazi si aggregherà al gruppo dopo il preliminare di Europa League del 25 luglio, mercato permettendo. La coperta è corta e ora ha iniziato ad accorciarsi ulteriormente.

Lyanco ai box - Il brasiliano è la prima vittima illustre della Valtellina: il difensore, dopo diversi giorni di lavoro differenziato, ha fatto ritorno sotto la Mole. La distrazione di basso grado del muscolo flessore della coscia sinistra lo ha costretto ad abbandonare i compagni, dalla prossima settimana inizierà la riabilitazione al Fisio&Lab insieme agli infortunati, come Simone Edera e Alessandro Buongiorno. La sua presenza per l’andata contro la vincente di Debrecen-Kukesi è in forte dubbio, anche Koffi Djidji difficilmente verrà rischiato e le scelte diventano obbligate. Izzo-Nkoulou-Bremer, il terzetto difensivo per il 25 luglio ad Alessandria è già scritto.

Ansia Baselli - E poi c’è Baselli, anche lui acciaccato dopo la prima settimana di lavoro intenso a Bormio. Dovrebbe trattarsi soltanto di una semplice storta, intanto però lo staff medico granata monitorerà le sue condizioni per evitare guai peggiori. Anche in mediana Mazzarri ha gli uomini contati: l’unico al top della forma, se così si può dire a metà luglio, è Meité, mentre Lukic è rientrato da poco con il gruppo e Rincon si aggregherà ai compagni pochissimi giorni prima dell’esordio in gara ufficiale. Dal mercato non si prevedono accelerate clamorose, al preliminare mancano soltanto dieci giorni. Il primo nemico della nuova stagione è rappresentato dagli infortuni, Mazzarri ha già gli uomini contati