Maglie più belle della stagione 2020/2021: al primo posto c'è la terza dell'Inter

Il sito footyheadlines.com ha pubblicato una speciale classifica delle maglie più belle per la stagione 2020-2021. Al primo posto c’è la terza maglia dell’Inter mentre al secondo c’è la prima divisa del Genoa. Sul gradino più basso del podio c’è la seconda maglia del West Ham. Questa la graduatoria completa:

-Inter Third

-Genoa Home

-West Ham United Away

-Roma Home

-Ajax Away

-Monaco Away

-Lorient Third

-Corinthians Away

-Huesca Third

-Arsenal Home