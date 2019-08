Maguire, il difensore più caro. De Ligt scende dal podio, out Bonucci

© foto di Imago/Image Sport

80 milioni di sterline, ossia 87 milioni di euro stando al cambio di oggi. Tanto il Manchester United ha scucito per far suo Harry Maguire. Cifra enorme per un difensore. Anzi, da record. Oltre 5 milioni in più rispetto alla cifra spesa dal Liverpool per Virgil van Dijk. Che a suo tempo scatenò polemiche, ma anche il più feroce dei detrattori ha dovuto ricredersi a seguito del contributo dell'olandese per la vittoria in Champions League dei reds. Esce dal podio Matthijs de Ligt, acquisto più caro del mercato italiano 2019-20, mentre a proposito di Serie A e di Juventus esce dalla Top 10 il trasferimento di Leonardo Bonucci dai bianconeri al Milan nell'estate del 2017. Questa la classifica dei centrali difensivi più cari di sempre:

Harry Maguire (2019, dal Leicester al Manchester United per 87 milioni)

Virgil van Dijk (2018, dal Southampton al Liverpool per 84.5 milioni)

Lucas Hernandez (2019, dall'Atlético al Bayern per 80 milioni)

Matthijs de Ligt (2019, dall'Ajax alla Juventus per 75 milioni)

Aymeric Laporte (2018, dall'Athletic al Manchester City per 65.2 milioni)

Benhamin Mendy (2017, dal Monaco al Manchester City per 58.1 milioni)

Kyle Walker (2017, dal Tottenham al Manchester City per 57 milioni)

David Luiz (2014, dal Chelsea al Paris Saint-Germain per 56 milioni)

John Stones (2016, dall'Everton al Manchester City per 55.6 milioni)

Aaron Wan-Bissaka (2019, dal Crystal Palace al Manchester United per 55 milioni)