Mai benissimo, mai malissimo. Oggi male: Sassuolo grande incompiuta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che bravo Roberto De Zerbi, piace al Barcellona. Brillano i vari Lirola, Rogerio, Magnani, Sensi, Locatelli. Domenico Berardi resta, comunque, uno dei migliori talenti del nostro calcio. Incompiuto, come rischia di rimanere il Sassuolo. Il 3-0 subito al Castellani contro l'Empoli, al termine di una gara in cui i neroverdi non hanno fatto quasi nulla per meritare un risultato diverso, rischia di chiudere in via definitiva le porte dell'Europa alla squadra di patron Squinzi.

Mai benissimo, mai malissimo. Dopo un avvio di campionato molto buono, il Sassuolo ha continuato la sua stagione vivacchiando. Alti e bassi, come si dice. Tanti giovani, questo è vero. E anche il gioco spesso e volentieri non è dispiaciuto. Però in nessuna parte della stagione i neroverdi, numeri alla mano, risultano una delle migliori squadre della A. L'undicesimo posto di oggi, a otto punti dal settimo piazzamento, è la miglior certificazione di cosa sia in questo momento il Sasol. A tratti molto bello da vedere. Ma pur sempre incompiuto, in fin dei conti.