Malagò: "La Lega Dilettanti ha deciso, gli altri sono rimasti a metà del guado"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, nel corso dell'intervista a Che Tempo Che Fa su Rai 2, ha parlato anche dello stato d'incertezza che gravita sul destino del calcio italiano: "Recentemente c'è stato un Consiglio Federale, organismo supremo per l'organizzazione dei campionati. Ha preso varie decisioni, legate anche al Decreto Rilancio, demandando alla federazione una serie di responsabilità come quelle sulla giustizia sportiva e sui format dei campionati. La scelta di dare una deroga è stata coraggiosa, e per me anche corretta. Poi si può condividere o meno. La Lega Dilettanti, movimento mostruoso, forte di questa situazione ha già preso una decisione, e si sa esattamente cosa succede. Gli altri sono rimasti a metà del guado".