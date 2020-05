Malagò: "Presidenti di Serie A egoisti, sono condizionati dalla classifica"

Dopo aver parlato dell'eventualità dei playoff per finire il campionato, Giovanni Malagò a Radio Incontro Olympia ha commentato l'atteggiamento dei presidenti dei club di Serie A:

"C'è egoismo da parte di tutti i presidenti sul fatto di voler giocare o no? Si, tutti hanno in qualche modo un condizionamento da una posizione di classifica - aggiunge il presidente del Coni - e non mi sento di dire che ci sono buoni e cattivi. Questo forse è nella natura umana che ci possono essere delle spinte, in virtù anche del fatto che nel momento in cui si è fermato tutto uno era ad un punto dalla retrocessione o dallo scudetto".