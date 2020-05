Malagò sull'ipotesi playoff e playout: "Mi risulta che non tutti siano d’accordo"

Nel giorno del Consiglio Federale che deciderà le sorti della stagione calcistica interrotta lo scorso mese di marzo per l’inizio della pademia di Coronavirus La Gazzetta dello Sport propone una lunga intervista a Giovanni Malagò, presidente del CONI. Ripresa della Serie A, taglio degli stipendi, ma anche l'ipotesi di introdurre playoff e playout per terminare la massima serie. Ecco il suo pensiero: “Mi risulta che non tutti siano d’accordo. Voglio sia chiaro che il Coni ha solo interesse se il calcio, o meglio la Serie A, riesce a risolvere i problemi. Le mie non sono invasioni di campo come qualcuno le ha definite: ho un atteggiamento propositivo, non critico”.