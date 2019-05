© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Adidas, sponsor tecnico del Manchester United, ha presentato la nuova maglia dei Red Devils per la stagione 2019-20. Come sempre, la pubblicazione di questi messaggi promozionali lancia degli interessanti segnali anche in chiave mercato: nella foto compare Paul Pogba, giocatore conteso da Real, Juve e Barcelona, e che potrebbe lasciare la squadra inglese nella prossima finestra di trasferimenti.