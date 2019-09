Mancini: "Champions complicata, me le italiane possono passare il turno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Il Mattino, il CT azzurro Roberto Mancini ha detto la sua sulla prima giornata di Champions League. Si parte dall'Atalanta: "La Champions è una competizione complicata, la squadra di Gasperini è al primo anno e farà un po' di fatica, ma le altre tre non avranno problemi nel qualificarsi. Il pareggio dell'Inter con lo Slavia Praga? Significa che la Champions è diversa dal campionato, devi affrontare con la massima concentrazione anche una squadra che sembra abbordabile". Mancini parla poi di Juventus e Napoli: "Quando una squadra cambia allenatore ha bisogno di tempo, ma la Juventus è una squadra forte che ogni anno viene migliorata. Non avrà grandi problemi per passare il girone. Il Napoli? Non conca come ci si qualifica, conta come si arriva a febbraio, quando inizia la fase a eliminazione diretta. Real e Barcellona non sono quelle di anni fa. Ma se uno pensa che la finale dello scorso anno è stata disputata da Liverpool e Tottenham che all'ultima giornata della fase a gironi erano a un passo dall'eliminazione, dà il senso della particolarità e del fascino della Champions".