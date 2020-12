Mancini scherza: "La Nations League? La vinciamo noi. Ramos tra i migliori al mondo da anni"

Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, parla a margine del sorteggio di UEFA Nations League

Dopo il sorteggio delle qualificazioni agli Europei dice: le vinciamo tutte e così è stato. Dopo il pari di Bergamo si è mostrato tranquillo per le vittorie contro Polonia e Bosnia. Come va a finire la Nations League?

"Vinciamo noi (ride, ndr). Sarà una bella final four, tra le quattro migliori nazionali d'Europa, quindi sarà sicuramente divertente".

Ci racconti il tuo anno e mezzo in Nazionale? Cosa ti ha colpito positivamente e se c'è stato qualcosa che le ha fatto venire il magone?

"Il magone non l'ho mai avuto. All'inizio è stato un po' più difficile perché la situazione era un po' particolare. Non ci qualificavamo al Mondiali dopo tanti anni ed eravamo molto tristi, c'era bisogno di fare qualcosa di diverso. Siamo riusciti a mettere una squadra con giovani bravi e di prospettiva con quelli più esperti e si è creato un buon gruppo".

Sulla Spagna, Ramos e il suo contratto in scadenza col Real Madrid

"Non sono il presidente del Real Madrid ma penso che Ramos sia da anni uno dei migliori difensori al mondo. È fortissimo perché molto tecnico, carismatico e sicuramente il giocatore più importante del Real Madrid e della Spagna, perché dà quel carattere importante che serve".