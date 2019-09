© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di conferenza stampa per Roberto Mancini, atteso dalle sfide di Qualificazione ad Euro 2020 contro Armenia e Finlandia. Il ct dell'Italia, tra le altre cose, ha parlato anche di alcuni singoli:

Sarà difficile tenere fuori questo Sirigu? "Salvatore sa quali sono le gerarchie, sappiamo che possiamo contare su di lui e sugli altri. Donnarumma è il titolare ma in quel ruolo siamo molto ben coperti".

In che ruolo vede meglio Sensi? "Stefano può giocare ovunque e con chiunque. È tecnico, bravo, ha qualità e quantità".

Ha già un'idea sul centravanti? E come mai non ha chiamato Roberto Inglese? "Quelli che abbiamo qui sono i migliori in questo momento e hanno fatto bene nelle ultime partite. Inglese per ora è più indietro rispetto agli altri ma non è escluso, ovviamente. Lui come altri verrà chiamato se meriterà".

