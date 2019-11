© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini, tecnico della nazionale italiana, ha risposto in conferenza stampa a chi chiedeva un possibile gesto di unione contro i razzisti nel convocare Mario Balotelli, rimasto fuori dalla lista per Bosnia e Armenia. "Premesso che il calcio è uno sport, deve unire, non distruggere quello che di buono ha per quelle poche persone che sbagliano. A Mario voglio bene, l'ho fatto esordire da ragazzino. Se dev'essere richiamato spero che venga convocato perché sta facendo bene. Bisogna capire quali sono le motivazioni vere, credo sia più importante chiamarlo se lo merita, se c'è un'altra occasione. Siamo nel 2020 e si va dietro ancora al colore della pelle. Non è così semplice da cambiare. Kean? Non sta giocando molto, avrà tempo per potere esserci agli Europei".