Mancini su Balo: "La Nazionale dipende da lui. Non avrà tante occasioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera soffermandosi anche su Mario Balotelli e il suo possibile rilancio: "Motore riacceso a Marsiglia? Speriamo lo tenga acceso a lungo, dipende tutto da lui. Gli altri attaccanti non mi convincono? Si dice così ma non è vero. Immobile deve tornare a segnare in Nazionale come Belotti, Insigne e Politano. Poi sceglieremo. Balotelli potrebbe cambiare il progetto di gioco? No perché lui sa giocare a calcio. Se fosse quello di 10 anni fa che correva ovunque, sarebbe l'ideale. Tutto ciò che ha attorno può essere un problema? L'ho gestito per tanti anni e non mi crea problemi. E' lui che deve avere la testa a posto come non l'ha avuta negli ultimi anni per meritarsi la maglia azzurra. Deve giocare bene, segnare ed evitare i cartellini. Le critiche con sottofondo razzista possono essere un problema per lui? Non credo soffra tanto, è abituato. Si è fatto gli anticorpi. Deve capire che non avrà tante altre occasioni".