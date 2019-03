Mancini su Inter-Lazio: "Sarà una bella partita, tra due squadre in forma"

In conferenza stampa, il ct della Nazionale Roberto Mancini parla così di Inter-Lazio, sfida particolare per lui che è ex di entrambe le squadre: "Sarà una bella partita, la Lazio deve cercare di rientrare, ma l'Inter ha vinto bene, sarà una bella partita", la breve risposta del ct sulla gara del prossimo turno di campionato, molto importante per la lotta ai posti Champions.