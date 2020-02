Mancini sul VAR: "Ha risolto dei problemi ma non mette pace e non regala certezze"

Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra, ha parlato al Corriere dello Sport rispondendo ad alcune domande sul VAR: "Ai tempi di Mosca e Biscardi si discuteva della moviola in campo e io dissi che ci sarebbe stato comunque da discutere. Il VAR ha risolto molti problemi, ma non mette pace e non regala certezze". Poi a proposito dei falli di mano, l'allenatore dell'Italia è molto critico: "Ci sono dei falli che vengono puniti e che non dovrebbero essere fischiati. Quando un difensore salta o atterra, è normale che abbia le braccia larghe: chi dice il contrario non ha mai giocato". Infine, prendendo spunto dall'Inghilterra conclude: "Ho visto una partita del Chelsea dove i tifosi fischiavano gli interventi al VAR: il calcio inglese è quello che guida tutti, in campo e fuori".