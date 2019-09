Mancosu chiama, Di Francesco risponde: SPAL-Lecce 1-1 al 45'

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Due reti e tanti errori al Paolo Mazza di Ferrara, nel primo tempo della sfida tra SPAL e Lecce. Il risultato all'intervallo è di 1-1: Mancosu sblocca dal dischetto, pareggia Di Francesco poco dopo.

Venti minuti di fuoco - Non particolarmente entusiasmante, ma il primo tempo vive una fase piacevole dal 10' al 20', periodo caratterizzato dal botta e risposta tra le due squadre. Babacar fa una grandissima giocata sull'out mancino, entra in area e viene steso da Felipe. Rigore ineccepibile, che l'ex attaccante della Fiorentina vuole battere; Liverani, però, non ne vuole sapere: il rigorista designato è Mancosu, la trasformazione è perfetta. La SPAL ha il merito di non disunirsi e reagisce immediatamente: gran lavoro di Petagna sulla destra, Murgia appoggia al limite per Di Francesco, il cui sinistro è chirurgico e si insacca nell'angolino alla destra di Gabriel.

Lampo nella noia - A un avvio giocato a ritmi piuttosto alti segue una fase finale di frazione più compassata, in cui i 22 in campo sembrano avere un po' di paura nel tentare la giocata. Nei minuti conclusivi un'occasione per parte: Felipe calcia di prima intenzione da fuori area, trovando l'attenta risposta del portiere ospite. Poi la difesa di casa rischia di combinare un pasticcio clamoroso: Babacar anticipa con un tocco Cionek, Vicari e Berisha, ma il difensore italiano con un guizzo evita la beffa. Tutto qui, in un primo tempo che, seppur povero di contenuti, ha regalato due reti ai tifosi.