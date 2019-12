© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic è un giocatore dell'Al Duhail e arrivano dettagli sull'ingaggio che percepirà in Qatar. 24 Sata parla di uno stipendio da 8 milioni di euro stagionali: sarà il calciatore croato più pagato del mondo. Sarà così inoltre il secondo sportivo croato più pagato, in testa resta il cestista in NBA Bojan Bodganovic con 18 milioni di euro.