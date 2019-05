© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic è tornato al gol ieri nella sfida contro l'Atalanta, l'ultima all'Allianz Stadium con Allegri come allenatore e attraverso il proprio profilo Twitter ha voluto ringraziare il suo tecnico: "È stato un vero piacere lavorare con te, Mr Allegri. Sei un grande allenatore, un grande insegnante e un grande uomo, sono fortunato ad aver potuto imparare da te. Ti auguro il meglio per il futuro, in campo e fuori".