Tuttosport oggi in edicola spiega che domani l'agente di Mario Mandzukic, Ivan Cvjetkovic, sarà in Qatar per definire il trasferimento del giocatore nel campionato asiatico. In vantaggio l'Al Gharafa che ha superato l'Al Duhail di Benatia. 6 milioni all'anno, tra i 10 e i 15 milioni nelle casse della Juventus. Tramonta invece l'ipotesi Los Angeles FC in MLS, visto che Mandzukic avrebbe dovuto restare fermo fino a febbraio.