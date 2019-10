Maran: "Nandez, che garra. Nainggolan ha lo spirito Cagliari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista a La Stampa per Rolando Maran, tecnico del Cagliari. Piedi per terra, niente testa all'Europa ma "solo al Torino, solamente al Torino". Parla di tanti temi, del dopo Barella con Naithan Nandez, "uno con grandissima Garra". Poi Radja Nainggolan che "ha lo spirito Cagliari addosso" per finire con l'anno del centenario. "Siamo consapevoli di rappresentare la storia della Sardegna, questa stagione non sarà un peso ma un'opportunità".