Marani: "Inter di Conte deludente. Poteva vincere questo scudetto e l'ha perso in casa"

“Per ora è deludente”. Matteo Marini, dallo studio di Sky, traccia un bilancio dell’Inter a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Genoa: “Dieci punti in più, tutto quello che volete, ma ha preso un allenatore che fa la differenza nel vincere. Antonio Conte ha avuto la possibilità di vincere questo scudetto: sarebbe bastato che dopo il lockdown l’Inter avesse fatto gli stessi punti dell’Atalanta. E sarebbe stata alla pari con la Juve. Ha perso lo scudetto nelle gare in casa, dove ha sfidato comunque squadre di media fascia, non la nobiltà della Serie A. Quella battuta sul secondo posto sapeva di rimpianto e penso che lui in cuor suo lo sappia".