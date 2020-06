Marchisio elogia Conte: "Ha dato un'identità all'Inter. Non credo pensasse di vincere subito"

L'ex calciatore della Juventus, Claudio Marchisio, ha parlato durante un evento legato al calzificio Red. Nel corso della chiacchierata con la stampa c'è stato spazio anche per Antonio Conte. "Sicuramente alcuni obiettivi sono scivolati via, ma non credo che l'Inter e lui stesso avessero in mente di raggiungere questi obiettivi già dal primo anno. La cosa più importante era quella di dare un'identità ad una squadra in difficoltà da anni, e per quello che ho visto quest'anno direi che ci è riuscito. Poi vincere non è mai semplice: il primo anno alla Juventus nessuno credeva alla vittoria dello Scudetto all'inizio. Antonio sa che lavoro dovrà fare all'Inter, vedremo cosa riuscirà ad ottenere", riporta FcInterNews.it.