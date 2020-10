Marcus Thuram sfida il Real Madrid. Anche per smettere di doversi cercare su Google

Marcus Thuram, figlio di Lilian e fratelli di Khepren, a San Siro si è dovuto identificare. Con Google. Col telefono in mano, ha mostrato le sue foto accanto al suo nome per poter entrare allo stadio davanti all'addetto alla sicurezza. Un piccolo gesto che racconta i tempi moderni ma pure il fatto che Marcus da Parma è ancora figlio di. Che è un ragazzo che alle latitudini dove predica calcio e gol, è celebre e in copertina ma che per adesso non supera i confini di Monchengladbach e della sua Germania. Piccolo grande eroe di Guingamp, Marcus Thuram ha ora ventitre anni ed è alla stagione che può portarlo in vetrine certo più celebri e importanti.

"Tifavo Real" Così oggi sfiderà una delle sue squadre del cuore. Perché quando sei piccolo t'innamori di chi alza i trofei e nell'eterno rapporto odi et amo padre-figlio, pure quando Lilian giocava a Barcellona. Milanista quando era in bianconero, sogna di giocare però dove il gran difensore ha fatto la storia. In Italia. Chiaro che Blancos e pure Blaugrana siano piazze ambite da ogni giocatore, ma intanto Marcus da Parma, nato quando il padre lì era uno dei giocatori di una delle squadre più forti del globo, pensa al 'gladbach. In fondo è pur sempre quello che si identifica googlandosi allo stadio. Per essere una star c'è tempo. Magari a partire da oggi.