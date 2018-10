Marino annuncia: "Marotta mi ha detto che sta già per rientrare nel calcio"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Sportitalia, il ds Pierpaolo Marino ha fornito un'interessante anticipazione sul futuro di Giuseppe Marotta: "Per me rientrerà subito. L'ho sentito ieri sera e mi ha detto che è quasi pronta la cosa, ma ancora non mi ha detto dove. Ho intuito comunque che sta per rientrare nel calcio". Per l'ex dirigente della Juventus si parla da giorni dell'Inter come possibile nuova destinazione, ma non è da scartare neanche l'ipotesi FIGC.