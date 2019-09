Marino: "L'Udinese ha reagito, felice del punto contro il Verona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo dell'Udinese Pierpaolo Marino, nel post-gara della sfida pareggiata 0-0 sul campo dell'Hellas Verona, è apparso piuttosto soddisfatto per quanto visto al Bentegodi. "Posso dire che abbiamo meritato il pareggio - le sue parole a 'TuttoUdinese' -. Nel primo tempo abbiamo creato due occasioni importanti, nella ripresa invece siamo calati ed è uscito l'Hellas. Non so se sia trattato di un calo fisico o del fatto che Juric abbia dato all'intervallo una scossa ai suoi. Oltre al risultato mi interessava la prestazione, dopo la sconfitta contro il Brescia serviva una reazione e c'è stata. Nei primi quarantacinque minuti ho rivisto quell'Udinese delle prime tre giornate di campionato. La ripresa invece abbiamo un po' sofferto ma era impensabile dominare per tutta la gara una squadra come l'Hellas. Siamo felici di questo punto. Quando non riesci a sbloccare la partita rischi che poi si metta male. La prestazione è stata positiva e ci dà fiducia in vista della prossima gara casalinga contro il Bologna, che sarà un'altra battaglia".