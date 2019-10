© foto di Federico De Luca

"Ho l'impressione che la Juve abbia necessita di avere Higuain. Avere o non avere in campo il Pipita fa tutta la differenza del mondo". Una considerazione firmata dall'ex bianconero Giancarlo Marocchi al termine del soffertissimo successo della Juve sul Genoa. Un pensiero che di fatto trova d'accordo Maurizio Sarri, collegato in diretta per il collegamento post gara su Sky Sport. L'allenatore bianconero ha così risposto alle parole di Marocchi: "Sì, per caratteristiche è l'attaccante che può darci un punto di riferimento. Gli altri sono atipici, partecipano di più alla manovra e proprio per questo escono spesso dall'area. Il rischio quando non c'è Higuain è riempire poco l'area".