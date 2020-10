Marotta sul caso Hakimi: "Delusione e rammarico. UEFA sia più precisa nelle comunicazioni"

Nel corso del prepartita della sfida contro il Genoa, l'ad sport dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche del caso Achraf Hakimi e della positività del giocatore prima del Borussia Moenchengladbach: "C'è delusione e rammarico per come sono andati i fatti e per le decisioni che abbiamo dovuto suibire. La mattina era negativo, alle 16 positivo e questo ovviamente ha influito sulla preparazione della gara, anche se non vuol essere un alibi. Nel futuro, in termini di comunicazioni, credo che anche la UEFA debba essere più precisa. Ora Hakimi è stato riabilitato grazie a due tamponi fatti e alle decisioni delle autorità competenti".