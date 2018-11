Marsiglia, Garcia non ci sta: "Sconfitta crudele perché immeritata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo l'eliminazione dell'Europa League per mano della Lazio (2-1 all'Olimpico), il tecnico del Marsiglia Rudi Garcia ha descritto così la gara: "E' una sconfitta crudele, perché non è meritata. Essere andati sotto nel primo tempo è stato incredibile, visto che la Lazio non ha creato nulla. Abbiamo sbagliato la gestione dell'ultimo minuto del primo tempo. Fino alla fine abbiamo provato a fare gol ma Strakosha è stato bravo. In questo momento poi ad ogni mezza occasione gli avversari fanno gol. Abbiamo giocato bene ma non possiamo essere soddisfatti ovviamente del risultato e dell'eliminazione".