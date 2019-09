© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Parma, Walter Mazzarri è tornato anche sulla vittoria ottenuta contro il Milan: "Se giochiamo con il Parma come nel primo tempo contro il Milan ne prendiamo quattro. Ho trovato tutti i difetti del mondo in quella prestazione: penso che ai miei ragazzi sia passata l'euforia della vittoria", le parole del tecnico del Torino.